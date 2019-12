Carabinieri Forestali di Avellino | denunce e sequestri nelle Festività

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue l’azione deidel Gruppo Forestale di, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare idella Stazione Forestale di Summonte hanno deferito alla Procura della Repubblica didue imprenditori ritenuti responsabili della gestione illecita di materiale di risulta. All’esito di un controllo effettuato ad Ospedaletto d’Alpinolo irinvenivano nel cassone di un autocarro circa 80 quintali di materiale riferibile a rifiuti prodotti da demolizione edile. Dalle successive verifiche emergeva che tale materiale era riconducibile ad un cantiere di Summonte. E poiché non risultava alcuna documentazione idonea a giustificare il trasporto dei rifiuti e poiché ...

