Cannabis | storica sentenza della Cassazione | “Coltivazione in casa per uso domestico non

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019): “Coltivazione inper usonon è reato” Unadelle Sezioni Unite penaliCorte diha stabilito che non costituirà più reato coltivare, in minima quantità e solo per uso personale, lain. Laè stata emanata lo scorso 19 dicembre. “Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica”, si legge nella massima. “Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”. I giudici hanno accettato quindi la tesi per cui la salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicata dal singolo che decide di coltivare per sé qualche ...

Agenpress : Cassazione: coltivare cannabis in casa non è reato. Sen. Mantero (M5s): 'Sentenza storica' - CinziaMariuzzo : RT @pepe_guglielmo: “Coltivare per sé qualche pianta di marijuana non è più reato”. Lo dice la sentenza, storica, della Cassazione. I proi… - iris_versari : RT @pepe_guglielmo: “Coltivare per sé qualche pianta di marijuana non è più reato”. Lo dice la sentenza, storica, della Cassazione. I proi… -