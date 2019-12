Cannabis | la sentenza storica della Cassazione | “Coltivarla in casa non è reato”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019), la: “Coltivarla innon è reato”. Si tratta di una prima volta assoluta in Italia. ROMA –, la. Nella giornata del 19 dicembre 2019 i giudiciCorte Suprema hanno dichiarato legale la coltivazione di minime dimensioni in. Una decisione che si sposa con la tesi per cui il bene giuridicosalute pubblica non viene messo in pericolo dal singolo individuo che decide di coltivare nel proprio appartamento o balcone una piantina di marijuana. Coltivareè legale Quella emessa dallaè unache mette un punto ad una vicenda che fa discutere ormai da diversi anni. I kit per la coltivazionesono ormai molto diffusi ma fino a questo momento era una vendita illegale. Dal 19 dicembre tutto questo non è più reato. La ...

