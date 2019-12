Cannabis | la Cassazione | Coltivazione in casa non è reato

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La sentenza epocale è del 19 dicembre scorso. Le Sezioni Unite hanno deliberato che chi produce per uso domestico non commette un atto illegale

