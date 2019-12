Cannabis | Cassazione a sezioni unite | “Non è reato coltivare piante in casa se sono poche

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019)lain, se lee per uso personale, non è. Lo hanno sancito lepenali dellanell’udienza del 19 dicembre scorso, chiamata a esprimersi su un ricorso presentato il 21 ottobre. La sentenza, con le relative motivazioni, deve essere ancora depositata: intanto però il massimo organo della Corte, che fa giurisprudenza, ha deliberato che non costituiscono“le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”. Tradotto: se il fine non è lo spaccio ma il solo uso personale e ...

