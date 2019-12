Cancelo in uscita | il Valencia pensa al clamoroso ritorno

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Joaoal Manchester City sta trovando poco spazio: spunta la clamorosa ipotesi di unJoaoal Manchester City non sta brillando come Guardiola e i tifosi si sarebbero aspettati. Al portoghese è stato preferito il più delle volte Walker sulla fascia destra, tanto da spingere i giornali spagnoli ad ipotizzare una clamorosa partenza da Manchester. Come riportato da Marca, infatti, ilstarebbendo di riportare a casache al Mestalla ha già giocato per tre anni dal 2014 al 2017. Parallelamente aldi, rimane viva la pista che porta ad Alessandro Florenzi. Leggi su Calcionews24.com

LaMongolfieraT : Ma se riprendiamo Cancelo, in prestito visto che è in uscita dal city, e lo mettiamo a sinistra, dite che facciamo una cazzata?? - MicheleSchir : @marco_rogerio_ Comunque se ramsey e rabiot alla fine incideranno 0, la colpa è di paratici. In quel caso lasciarlo… - JuventusPro : Manchester City, Cancelo in uscita e in rotta con Guardiola: Juventus contattata @AntonioParr8 -