Calendario Serie A basket oggi 26 dicembre | orari partite Santo Stefano | tv | streaming

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Dopo il derby di Bologna che ha dominato la scena cestistica italiana nel giorno di Natale, in data odierna sono in programma sei match validi per la quindicesima giornata dellaA 2019-2020 di. Si comincia alle ore 17.30 in quel di Pesaro, dove il fanalino di coda del campionato attende l’arrivo di Cantù. Alle ore 18.00 ci si sposta in Lombardia per la partita tra Varese e Pistoia, mentre alle ore 18.30 è prevista la palla a due dell’incontro tra Venezia e Virtus Roma. Durante la sera dic’è spazio per altri tre match: alle ore 20.00 si alza il sipario sul derby lombardo tra Brescia e Cremona; alle ore 20.30 si rotola verso il Salento, dove Brindisi riceve la visita di Reggio Emilia; infine, alle ore 21.00 chiude il programma giornaliero la partita tra Trento e Trieste.: PROGRAMMA, TV EORE ...

