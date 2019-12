Calciomercato Milan | Ibrahimovic è di nuovo rossonero | i dettagli sull’accordo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilpiazza il colpo in attacco. Stagione fino al momento deludente per il clubche è reduce dalla debacle contro l’Atalanta, 5-0 il risultato finale, la squadra di Pioli al momento sta lottando per la salvezza ma ha intenzione di risollevarsi per le prossime partite. Per questo motivo il clubha deciso di intervenire sul mercato nelle ultime ore importante colpo. Zlatanha detto sì al. Secondo quanto riporta Sky Sport lo svedese ha accettato la destinazione, comunicando ai rossoneri la risposta positiva. Le parti sono ora al lavoro per sistemare gli ultimi, firmerà un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo legata al verificarsi di determinate condizioni. Ibra ha già giocato per due anni al, dal 2010 al 2012, vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana., il doppio colpaccio è servito: come ...

