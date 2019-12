Calciomercato Juventus | Cristiano Ronaldo porta il nuovo terzino! NOME e DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019)– Laè reduce dalla brutta sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, ko che però non cambia il giudizio sulla squadra di Maurizio Sarri che sta disputando una stagione molto imnte in campionato e Champions League. La rosa è già competitiva per risultati molto imnti ma la dirigenza ha deciso di intervenire anche per il mercato di gennaio. Il punto debole al momento della squadra sembra il ruolo di terzino destro, Danilo e De Sciglio non convincono il tecnico Sarri mentre Cuadrado è adattato, per questo motivo potrebbe arrivare a breve uninnesto. Secondo il Mundo Deportivo, ilsarebbe quello di Nelson Semedo, attualmente in forza al Barcellona, come riil quotidiano spagnolo, per favorire l’operazione sarebbe intervenuto, il quale avrebbe prontamente chiamato l’agente Jorge Mende, la valutazione ...

romeoagresti : UFFICIALE: #Mandzukic è un nuovo giocatore dell’#AlDuhail, c’è la firma ??????? ?? - Eurosport_IT : 'E' stato un privilegio giocare per la @juventusfc e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che prov… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ufficiale la cessione di #Mandzukic ?? -