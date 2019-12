Brutto incidente per Taylor Mega il giorno di Natale | ecco i dettagli

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019)perè sempre al centro del gossip per una serie di scandali. Basta pensare sia alla sua breve relazione con Flavio Briatore che con l’ex concorrente del Grande fratello Erika Piamonte. In un modo o nell’altro riesce a far parlare sempre di sé, ma stavolta non è dipeso da lei. Purtroppo ha subito una rapina nella sua casa di Milano la notte di. Secondo quanto riferito dalla questura, lo spiacevole episodio si sarebbe verificato alle otto e mezza. Il suono dell’antifurto ha insospettito i vicini che non hanno esitato a chiamare le forze dell’ordine. Una volta giunti sul posto, si è fatto un sopralluogo per fare la stima del valore del bottino. ‘Io e mia sorella siamo state minacciate’ Ilpernon ha avuto un fine tragico, dal momento che non c’era nessuno in casa a quell’ora. ...

