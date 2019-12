Brexit,Timmermans: Gb sempre benvenuta

OperaFisista : Brexit: Timmermans, danno non necessario - Europa - ANSA - CretellaRoberta : Brexit: Timmermans, danno non necessario: Lettera del vice presidente della Commissione: 'Sarete sempre benvenuti'… - contribuenti : Brexit: Timmermans, danno non necessario -

Laha causato e causerà "danni non necessari" alla Gran Bretagna e all'Ue. Così il vicepresidente della Commissione europea,, in una "lettera d'amore" al Regno Unito pubblicata dal Guardian. Non smetterete mai di chiamarci "il 'Continente'. Vi aiuta a creare quella distanza di cui pensate di avere bisogno. Ma in realtà vi impedisce di comprendere che tutti noi abbiamo bisogno di un po' di distanza. Tutte le nazioni europee sono uniche...Se vorrete tornare saretei benvenuti".(Di giovedì 26 dicembre 2019)