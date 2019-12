Brexit | primo contraccolpo sul Parlamento europeo Ecco chi parte e chi arriva | per

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilsara' l'istituzione comunitaria che per prima mostrera' i segni dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, calando dai 751 seggi attuali a 705, con un possibile sorpasso di presenze del gruppo di Identita' e Democrazia (Id) sui Verdi. I britannici andandosene lasceranno le loro 73 postazioni, ma 46 verranno congelate in previsione di riassegnarne unao tutte a eventuali ingressi di nuovi paesi nell'Ue. Sono quindi 27 i seggi che, dal giorno della- in teoria dal 31 gennaio prossimo - saranno ripartiti tra i 14 paesi al momento leggermente sottorappresentati, cosi' da eliminare le disuguaglianze.Ad aggiudicarsi piu' seggi dei 27 da riassegnare saranno Francia e Spagna, che entrambe ne guadagneranno 5, mentre nessun deputato in piu' andra' alla Germania. A seguire Italia e Paesi Bassi, che ne otterranno 3 in piu' ciascuno. Nonostante questo, la ...

