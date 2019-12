Brexit | “lettera d’amore” di Timmermans al Regno Unito | “Mi hai spezzato il cuore | ma se

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Hai deciso di andartene. Mi si spezza il, ma rispetto quella decisione”. Una lettera d’amore al. Per dirgli di ripensarci, se vorrà, di ritornare quando vuole. Dove? Nell’Unione europea. La scrive sul Guardian Frans, vicepresidente della Commissione Ue e vice di Ursula von der Leyen, che promette un caloroso benvenuto nel caso in cui le decisioni della Gran Bretagna – che col trionfo dei conservatori il 12 dicembre ha confermato la linea pro– cambiassero.nella missiva si paragona a un “vecchio amante” abbandonato dal popolo britannico, di cui esalta le doti. L’ex ministro degli Esteri olandese che è stato anche vice di Jean-Claude Juncker, afferma che per la prima volta ha imparato ad amare ile il carattere della sua gente durante il suo periodo in una scuola britannica a Roma, ...

