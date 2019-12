Birds of Prey | Margot Robbie parla di Harley Quinn | Nel primo film mi sentivo

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019)sarà protagonista diof, nuovo cinecomic DC che vedrà al centro della narrazione una versione nuova ed emancipata diofè uno deitargati DC più attesi del 2020 e vedrà il ritorno dinel ruolo di, già vista in Suicide Squad nel 2016 dove, però, l'attrice afferma di essersi sentita censurata. In una recente intervista con Collider, l'attrice ha infatti commentato la scelta di rendereofunRated-R, ovvero vietato ai minori, scelta che l'ha fatta sentire molto più libera sul set rispetto all'esperienza precedente: "Nelprecedente micome se fossi fin troppo censurata, ovviamente per adattarmi ad una classificazione PG, e molti dei personaggi che ...

