Bergoglio pubblica sui social ​croce con il giubbotto salvagente

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Roberto Chifari Papa Francesco ha volutore sul suo profilo Twitter l'immagine di una croce che indossa ildonatogli da Mediterranea Saving Humans Papa Francesco ha esposto all'ingresso del Palazzo Apostolico in Vaticano il crocifisso che "indossa" il- recuperato alla deriva nel Mediterraneo centrale il 3 luglio 2019 - donatogli da Mediterranea Saving Humans. Su Twitter il Pontefice hato l'immagine ricordando che la croce è insieme segno di morte e di salvezza. Sono questi simboli di sofferenza, esposti in Vaticano nel Cortile del Belvedere, al centro del discorso rivolto da Papa Francesco ai profughi arrivati recentemente da Lesbo, in Grecia, con i corridoi umanitari. Il, consegnato da un gruppo di soccorritori, "è appartenuto ad un migrante scomparso" in mare lo scorso mese di luglio. La croce, aggiunge ...

