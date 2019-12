Benedetta Rossi | Ladri in casa la notte di natale | tanta paura per la foodblogger

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 26 dicembre 2019)per la bloggerladi, quando deisono entrati insua rompendo una finestra. Ecco cos’è successo.per la food bloggerladi: mentre lei era fuori con il marito, isono entrati insua rompendo una finestra. L’allarme … L'articoloinladiper laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

