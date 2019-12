Belen e Cecilia | le sorelle Rodriguez lontane durante le festività natalizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019)sono inseparabili eppure hanno scelto di passare le. Da quanto sappiamo infatti le bellehanno passato sia la Vigilia che il 25 dicembre separate e probabilmente faranno lo stesso anche a Capodanno. Scopriamo insieme come mai le due giovani donne hanno deciso di non trascorrere le Feste insieme.divise: ecco perché Perché le showgirl argentine più famose d’Italia hanno deciso di non vedersi la sera della Vigilia e a Natale? Leinfatti hanno un bellissimo rapporto e nessuno si aspettava di non vederle festeggiare insieme. La risposta è nel cuore di entrambe:ha infatti deciso di seguire Stefano De Martino a Napoli e di trascorrere lecon la sua famiglia; Chechu – così è soprannominata– invece sta trascorrendo queste giornate magiche a Trento insieme al suo ...

Leggi la notizia su velvetgossip

HeyHoo781393 : RT @misorottarcazzo: i miei genitori mi hanno regalato un completo intimo sexy di belen e la mamma del mio ragazzo la mutanda rossa di pizz… - idkwhotrust : RT @misorottarcazzo: i miei genitori mi hanno regalato un completo intimo sexy di belen e la mamma del mio ragazzo la mutanda rossa di pizz… - winterbbitch : RT @misorottarcazzo: i miei genitori mi hanno regalato un completo intimo sexy di belen e la mamma del mio ragazzo la mutanda rossa di pizz… -