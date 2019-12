Bayern Monaco | colpo Sané Ma solo in estate

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ilsi è assicurato le prestazioni didel Manchester City. L’attaccante tedesco tornerà in patria inLeroysarà un giocatore del. Ne sono sicuro i quotidiani tedeschi, che considerano ormai conclusa la trattativa con il Manchester City per il ritorno in patria dell’attaccante classe ’96. Il trasferimento, però, avverrà solamente inquando si avranno più chiare le condizioni del calciatore. Attualmenteè infortunato in seguito alla rottura del legamento crociato, ma rientrerà verso metà febbraio. Leggi su Calcionews24.com

