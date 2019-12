Basket | Serie A 2020 | Brescia travolge Cremona | Trento asfalta Trieste | Brindisi supera

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Si è completato il Santo Stefano dellaA dicon le tre partite serali, la quindicesima giornata si concluderà poi domani col posticipo tra Treviso e Sassari e avremo così un quadro più chiaro a due turni dal termine del girone d’andata.ha sconfittoper 91-76 grazie ad addirittura 52 punti segnati nella ripresa: all’intervallo la Leonessa si trovava sotto di tredici lunghezze ma poi al ritorno in campo ha giganteggiato e ha portato a casa la vittoria stabilendosi al quarto posto in classifica con due punti di margine proprio sue a -2 da Milano che questa sera ha perso contro il CSKA Mosca in Eurolega. La Germani ringrazia in particolar modo DeAndre Lansdowne (21 punti) e Awudu Abass (18) mentre anon sono bastati Ethan Happ (22) e Nicola Akele (16).ha battuto Reggio Emilia per 87-72 e continua la propria rincorsa verso ...

