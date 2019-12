Basket | Eurolega 2020 | Hackett punisce Milano L’Olimpia lotta ma cede nel finale al CSKA

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ci si aspetta Mike James ed invece a punire l’Olimpiaè un altro ex. Danielè il protagonista assoluto della vittoria del suoMosca per 78-75 contro la squadra di Ettore Messina. Career high nell’diper l’italiano che firma 28 punti con un incredibile 6/9 da tre punti. Tanti i rimpianti perche ha giocato una grande partita e a cui è mancato qualcosa nelper ribaltare l’esito della sfida. James mette comunque a referto una doppia doppia con 17 punti (1/8 da tre) e 11 assist e per ilsono comunque importanti i 14 di Johannes Voigtmann. Anon bastano i 13 punti di Sergio Rodriguez e Arturas Gudaitis e la doppia doppia di Kaleb Tarczewski (11 punti e 10 rimbalzi). Il primo canestro della partita è dicon Rodriguez, ma subito rispondonoe Voigtmann per il 5-2 russo. Il play azzurro, tra gli ...

