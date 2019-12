Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Quattro le partite, oltre a quella tra Olimpia Milano e CSKA Mosca, che si sono tenute in questa serata di. Di seguito andiamo a vedere come sono andate.ISTANBUL – MACCABI TEL AVIV 99-79 (23-19, 25-22, 32-17, 19-21) Dura due quarti la resistenza del Maccabi Tel Aviv sul campo della capolista. Nel terzo periodo, un Micic devastante sia nella veste di regista che in quella diizzatore, ben supportato da Beaubois e Simon, smonta pezzo per pezzo quella che, numeri alla mano, dovrebbe essere la miglior difesa dell’. Con una prova di forza a dir poco incredibile l’il +22 quando alla sirena finale mancano ancora 10 minuti. L’ultimo quarto è praticamente superfluo e i turchi portano a casa l’ennesimo successo dimostrandosi, una volta di più, la squadra attualmente più forte della competizione. TOP SCORER: Micic ...

OA_Sport : Basket, Eurolega 2019-2020: Real ed Efes sul velluto. L’ASVEL batte il Khimki e raggiunge Milano all’8° posto in cl… - infoitsport : VIDEO Eurolega basket, CSKA Mosca-Milano 78-75: highlights e sintesi, Olimpia sconfitta in Russia - infoitsport : Basket, Eurolega 2019-2020, 16a giornata: CSKA Mosca-Olimpia Milano, un big match a Kaliningrad -