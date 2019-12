Basket | Eurolega 2019-2020 | 16a giornata | CSKA Mosca-Olimpia Milano | un big match a

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Al di là dell’indubbio valore intrinseco della sfida tra, che apre la sedicesimadi, il lato più curioso è legato al luogo nel quale la sfida si svolgerà. Non sarà la Megasport Arena, infatti, a ospitare lo scontro tra due delle formazioni di vertice della massima competizione continentale, ma lo Yantarny Sports Palace di Kaliningrad (per chi ha familiarità con la storia, l’ex Königsberg), che si trova all’interno dell’exclave che confina con Polonia e Lituania. L’arena può contenere fino a settemila persone, ed è in sostanza una specie di copia dellaHall di Kazan. L’unico problema è che non ha mai ospitato partite dial suo interno, e per questo ilsi è fatto interamente carico della spedizione di tutto il materiale necessario: parquet, canestri, palloni e in generale l’intero equipaggiamento per ...

Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomnews : DIRETTA Cska Mosca-Olimpia Milano Eurolega 2020 basket: orario d’inizio tv live streaming e programma - #DIRETTA… - Leandro23870790 : RT @repubblica: Basket, Eurolega: Milano sfida il Cska, serata speciale per Messina e James [aggiornamento delle 19:55] - repubblica : Basket, Eurolega: Milano sfida il Cska, serata speciale per Messina e James [aggiornamento delle 19:55] -