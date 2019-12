Barbara D’Urso Instagram | solo con un “centrino della nonna” addosso | «Sempre gambe

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Come sapranno i fan bene informati,D’Urso ha trascorso gli ultimi giorni in Spagna, alla sedeMediaset per motivi di lavoro di cui non si conoscono i dettagli. La conduttrice partenopea ha documentato la sua trasferta a Madrid su: sul suo profilo, infatti, sono stati pubblicati diversi scatti che ritraggono la 62enne radiosa con i suoi mini abiti.D’Ursocon un “centrinononna”: «aperte» «Sopravvissuti al pranzo di Natale?!? Io, insomma… vedo tutto rosso!!!», recita così l’ultimo post sudiD’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 nello scatto indossa un vestito bianco in macramè cortissimo, che per alcuni fan rassomiglia ad un “centrinononna”. Capelli mossi, décolleté generoso ein bella mostra per la showgirl che ha debuttato ...

stanzaselvaggia : Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zocco… - fattoquotidiano : Sallusti, il suffragetto di Barbara D’Urso che ignora l’italiano @stanzaselvaggia #FattoQuotidiano #20dicembre… - IannacciStefano : @DiMarzio A volte mi sembrate la Barbara D'Urso dell'informazione sportiva -