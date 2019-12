Avellino | nove campioni dello sport inaugurano la Fiera del libro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Saranno 9 atletinazionali ad inaugurare la 9^ edizione diBook Fair, la rassegna di libri sui paesi dell’Irpinia e del Sannio prodotti dalla ABE di Arturo Bascetta. Il taglio del nastro avverrà il prossimo 27 dicembre alle ore 16:00 presso il Circolo della stampa didove saranno in mostra gli oltre 700 titoli della casa editrice diche ha superato se stessa, arrivando al trentesimo anno di attività, giungendo ai vertici della Regione Campania per produzione editoriale con 50 volumi pubblicati anni anno. Quest’anno il gemellaggio con La pro loco di Benevento del presidente Giuseppe Petito e con il CONI didel presidente Giuseppe Saviano al quale è affidata la premiazione degli atleti internazionali che arricchiranno la kermesse della casa editrice per la sezione, ma apriranno ai lavori al ...

