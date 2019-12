Atalanta | la sensibilità tattica di Gomez

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)è il principale regista offensivo dell’. L’argentino ricopre una posizione di campo molto ampia La strepitosa prestazione diin-Milan mostra la completezzaraggiunta dal giocatore in questi anni. A seconda della situazione, il Papu sapeva se defilarsi (come avvenuto soprattutto nel primo tempo) o abbassarsi davanti alla difesa. Oscilla sempre tra una posizione di attaccante esterno e una da centrocampista. Come per esempio nella slide sopra, che è l’azione del secondo gol. Viene servito alle spalle della linea di pressione avversaria, e lancia Gosens con un meraviglioso cambio campo. Leggi su Calcionews24.com

Atalanta_NYUSA : RT @anis_epis: ??ATTENZIONE! Le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità. #AtalantaMilan #22dicembre -