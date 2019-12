Ascolti TV | Mercoledì 25 dicembre 2019

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La Bella e la Bestia Su Rai1 La Bella e la Bestia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Peggior Natale della mia Vita ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Salemme il bello… della diretta! Una festa esagerata ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Up & Down – Una Favola Normale ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Che Storia è la Musica ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Via col Vento totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Pomi d’ottone e manici di scopa ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Un Natale per Due ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Occhio alla Penna ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti ...

zazoomnews : Ascolti Tv mercoledì 25 dicembre Natale - #Ascolti #mercoledì #dicembre #Natale - infoitcultura : Ascolti TV mercoledì 18 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: ok docu fiction Ambrosoli, bene CR4 di Piero Chia… - TSOWrestling : Torna la #WednesdayNightWar con #NXT ed #AEW che si sono date battaglia come ogni mercoledì. Chi avrà vinto la guer… -