Ascolti tv mercoledì 25 dicembre 2019

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Prime Time Su Rai 1 Il film La Bella e la Bestia ha registrato 3.562.000 telespettatori, share 17,9%. Su Rai 2 Salemme il bello... della diretta! - Una festa esagerata ha registrato 2.060.000 telespettatori, share 10,3%. Su Rai 3 Che storia è la musica ha registrato 946.000 telespettatori, share 5%. Su Canale 5 Il film Il peggior Natale della mia vita ha registrato un netto di 1.920.000 telespettatori, share 9,6%. Su Italia 1 Il docufilm Up & Down - Una favola normale ha registrato un netto di 871.000 telespettatori, share 4,5%. Su Rete 4 Il film Via col vento ha registrato 866.000 telespettatori, share 4,9%. Su La7 Il film Pomi d'ottone e manici di scopa ha registrato 530.000 telespettatori, share 2,5%. Su Tv8 Il film tv Un Natale per due è stato visto da 509.000 telespettatori, share 2,4%. Su Nove Il film Occhio alla penna ha registrato 539.000 ...

