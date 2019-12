Ascolti tv 25 dicembre | La Bella e la Bestia doppia Canale 5 | Conto alla Rovescia in

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Chi avrà trionfato tra5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, mercoledì 252019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su5 andava in onda il film Il peggior Natale della mia vita. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso il film Lae la. Occhio anche aglidel preserale cone L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della prima serata di mercoledì 252019 Su Rai 1 Lae laha conquistato 3.562.000 spettatori pari al 17.9% di share.5 Il Peggior Natale della mia Vita ha raccolto davanti al video 1.920.000 spettatori pari al 9.6% di share. Rai 2 Salemme il bello… della diretta! Una festa esagerata ha interessato 2.060.000 spettatori pari al 10.3% di share. Italia 1 Up & Down ...

