Arrestato il giovane che ha investito e ucciso due sedicenni a Roma

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 26 dicembre 2019) È statoPietro Genovese, ilche nella notte tra sabato e domenica scorsi su Corso Francia, nel quartiereno di Ponte Milvio, al volante di un Suv hadue ragazze. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari al termine di una prima serie di accertamenti della Polizia locale diCapitale e sulla scorta della relazione trasmessa all'autorità giudiziaria. I risultati del test compiuti sul ventenne hanno evidenziato un tasso alcolemico di 1,4 grammi per litro di sangue, prossimo allo stato di ebbrezza grave, e un esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. Nel passato di Genovese, indagato per omicidio stradale, ci sarebbero anche due casi di possesso di droga. I funerali di Gaia e Camilla sono fissati per domani alle 10.30 presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro ...

