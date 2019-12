Ari Behn | morto suicida l’ex marito della principessa di Norvegia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Èall’età di 47 anni lo scrittore ed ex genero del re diAri. L’uomo era stato sposato con laMarta Luisa die stando alle prime indiscrezioni la causamorte sarebbe riconducibile al suicidio. A rendere nota la notizia del decesso è stato il suo portavoce. AriLa famiglia reale norvegese è stata travolta da una terribile tragedia: l’exMaria Luisa, lo scrittore Ari, si èto all’età di 47 anni. Autore di numerosi romanzi e opere teatrali,aveva sposato lanel 2002. L’amore tra i due, coronato dalla nascita di 3 figlie, è durato per diversi anni, poi la crisi e l’annuncio del divorzio nel 2016. “È stato una parte importantenostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi” recita una nota...

