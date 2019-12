Arconate | sindaco Sergio Calloni difende una donna e viene aggredito da 4 ragazzi

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 26 dicembre 2019), ildiunada 4 giovani pastori. È accaduto sabato, 21 dicembre 2019 ma solo alla vigilia di Natale ilha deciso di raccontare l’accaduto e tranquillizzare i suoi concittadini sulle sue condizioni. Ildi, ha letto su un gruppo Whatsapp la richiesta di aiuto di una, sua concittadina. Laaveva raccontato che 4 giovani pastori avevano fatto un banale incidente stradale, distruggendo con al loro roulotte la sua recinzione. Il, senza perdere tempo, ha deciso di andare a vedere con i suoi occhi ma, arrivato sul posto, si è ritrovato in una situazione delicata. Lache aveva chiamato le forze dell’ordine, in attesa, stava cercando di trattenere i 4 giovani pastori. ...

