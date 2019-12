Arce tragico incidente stradale: Ilaria uccisa mentre va alla messa di Natale (Di giovedì 26 dicembre 2019) Arce tragico incidente stradale nella notte di Natale. Ilaria, 26 anni, studentessa e volontaria della Protezione Civile, è morta dentro alla sua auto, schiacciata dopo essere stata travolta da un’altra vettura che viaggiava ad alta velocità. il terribile incidente è avvenuto nei pressi della chiesa di Sant’Eleuterio ad Arce (Frosinone), dove la giovane si stava recando per assistere alla messa di Natale. Arce tragico incidente stradale: la dinamica Ilaria Lai stava viaggiando insieme al padre Maurizio a bordo della sua Lancia Y lungo la strada regionale “Valle del Liri”. mentre era in procinto di svoltare nel piazzale della chiesa, è stata centrata in pieno da un’auto proveniente dall’opposto senso di marcia. La vettura, un’Alfa Romeo Giulietta, secondo la ricostruzione dei Carabinieri viaggiava ad alta velocità. L’impatto è stato ... Leggi la notizia su urbanpost

Arce tragico Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Arce tragico