Anticipazioni Un posto al sole del 26 dicembre | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, giovedì 262019, su RaiTre dalle ore 20.45!dove eravamo rimasti: Nella puntata speciale di Natale avremo un grande cambiamento: il volto di Jimmy non sarà più quello di Carlo Coppola, ma bensì del giovanissimo attore emergente Gennaro De Simone! C’è stato un nuovo recasting tra gli attori più piccoli di Unal. L’episodio si preannuncia magico dal momento che dedicherà anche qualche momento a lui e all’interazione con la sua cuginetta Bianca. Bianca e Jimmy saranno la vera anima del Natale, dal momento che emozionati si svegliano per capire cheha portato loro Babbo Natale. Ma lasi ripeterà anche il giorno dopo tanto da far capire che i due siano finiti in un loop temporale che li riporta a vivere sempre il Natale, ma tale prodigio gli farà capire qualdi ...

lamescolanza : Un posto al sole, un Natale speciale per Bianca e Jimmy: le anticipazioni - Il Decoder - zazoomblog : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020: Viviana Confessa Il Tradimento… - Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio -