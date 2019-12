Ansia da nuovo anno | come affrontarla

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il 2020 bussa alle nostre porte e, proprio in questo periodo, facciamo bilanci su quanto è stato fatto in questi 365 giorni e ci prepariamo a compilare liste di buoni propositi per l’che verrà. Alzi la mano chi non ci sta già pensando. Perdere 5 chili, iscriversi in palestra o a un corso di cucina, non perdere la pazienza, ecc ecc. Tutti questi bilanci, soprattutto se l’annata non è andataavremmo voluto, e i propositi per il, però, rischiano di creare aspettative troppo grandi e di generare. L’daesiste ed è generata proprio dal fatto che si ha la tendenza a vivere i nuovi mesiuna corsa ad ostacoli e con la continua sensazione di essere costantemente sotto esame. Con il passare dei mesi ci si può, infatti, accorgere che le previsioni e i buoni propositi fatti si rivelino troppo ottimistici e, messi di fronte ai ...

