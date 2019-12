Angelica Sepe e Alessandra Spisni insieme per la ricetta dei triangoli di patate e

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Che bella puntata e che belle ricette a La prova del cuoco oggi Santo Stefano conche hanno lavorato in coppia proponendo ladeicon lee mortadelle conditi con un sugo di pomodoro davvero buonissimo. Ovviamente nelle cucine La prova del cuoco oggi 26 dicembre 2019 la pasta l’ha preparata la Spini mentre laha preparato il goloso condimento. Un gioco di coppia a La prova del cuoco per unache ci piace molto. Impastiamo, prepariamo il ripieno, poi il condimento, cuociamo la pasta ed ecco che siamo pronti per servire il primo piatto di oggi La prova del cuoco, idie mortadella con sugo di pomodoro ai formaggi. LADEIDIE MORTADELLA DIIngredienti: 4 uova, 400 g farina 00 – Farcia: 300 glesse, 100 g mortadella, 100 g formaggio ...

fede89fg : RT @HSCHEMUSICA: Manca davvero pochissimo al Natale, ecco un regalo utile e interessante da regalare agli appassionati di cucina, musica e… - RistoriAmo : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: “Incanto di Natale” un libro di ricette napoletane ricco di sorprese: Angelica Sepe - TopChefIT : RT @MENUETTOit: #Food e #Music: “Incanto di Natale” un libro di ricette napoletane ricco di sorprese: Angelica Sepe -