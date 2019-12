Andrea Bocelli | «È l’amore a muoverci»

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Questa intervista è tratta da Vanity Fair. Anche questa mattina,si è svegliato di buon’ora, con «il primo vizio» che la moglie gli «concede»: «Un bel caffè. Veronica ha la gentilezza di portarmelo a letto. Mi concilia con il mondo». Un rito, sia lui a Forte dei Marmi, dov’è casa, o in giro: solo nell’ultimo mese, Las Vegas, San Diego, San Francisco e Milano, dove all’Amazon Xmas San Babila con Vanity Fair ha ricordato il caminetto della cucina che da bambino adibiva a palcoscenico, con parenti e amici che lo costringevano all’esibizione, e chiedevano «ancora». «Mentre io, magro, irrequieto, curioso e con le ginocchia sbucciate, volevo andare a giocare in cortile, o nelle campagne toscane intorno al borgo di Lajatico. Ripenso a quel periodo e alla giovinezza delle notti al piano bar in Versilia con tenerezza, e a 60 anni la rivorrei: quella sensazione d’essere ...

