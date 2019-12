Ancelotti vince al ritorno in Premier | Everton-Burnley 1-0

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Esordio con vittoria per CarloalinLeague. Il suoha battuto 1-0 ilal termine di una patita che si è praticamente giocata a una porta. I Toffee hanno penato ottanta minuti prima di riuscire a segnare contro la rocciosa e ostica difesa del. Gol decisivo di Calvert Lewin con un bel colpo di testa in tuffo. Ovviamente a Goodison Park accoglienza trionfale per il tecnico esonerato da Aurelio De Laurentiis.ha lasciato Kean in panchina, l’italiano ex Juve è poi entrato a un quarto d’ora dal termine. Tra due giorni, tornerà in campo in trasferta contro il Newcastle.

