Ancelotti non sbaglia all’esordio e conquista Goodison Park

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto“Mi sento bene, è una giornata emozionante, la prima partita a”. Comincia con una vittoria la nuova avventura in Premier League di Carlo. L’ex allenatore del Napoli vince la sua prima partita sulla panchina dell’Everton col risultato finale di 1-0. Di Dominic Calvert-Lewin la rete del successo dei Toffees, che con i 3 puntiti fa un bel balzo in avanti in classifica, portandosi a quota 22. L'articolononall’esordio eproviene da Anteprima24.it.

