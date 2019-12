Ancelotti | buona la prima | successo dell’Everton contro il Burnley

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Comincia con una vittoria l’esperienza di Carlosulla panchina dell’Everton: il tecnico ex Napoli ha superato il Burnelyla, è proprio il caso di dirlo, per Carlosulla panchina dell’Everton. I Toffees hanno superato, con qualche grattacapo, ilper 1-0. Autore del gol, che ha regalato lavittoria adsulla panchina biancoazzurra è Dominic Calvert-Lewin. Con i tre punti conquistati l’Everton fa un bel salto in avanti in classifica portandosi a 22 punti. Leggi su Calcionews24.com

susydigennaro : RT @apetrazzuolo: PREMIER - Ancelotti, buona la prima con l’Everton: 1-0 al Burnley! Arteta debutta con un pari, Chelsea ko - apetrazzuolo : PREMIER - Ancelotti, buona la prima con l’Everton: 1-0 al Burnley! Arteta debutta con un pari, Chelsea ko - MathewF500 : RT @Teo__Visma: Buona la prima per Ancelotti all'#Everton A Goodison Park 1-0 al Burnley #PremierLeague -