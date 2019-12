Altro che coerenza | le dimissioni di Fioramonti sono un fallimento del M5S e di questo

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019)di: pessima notizia per governo, M5S e Pd Sì, è vero: un ministro che minaccia di dimettersi per difendere una sua idea e poi si dimette davvero perché non è riuscito a raggiungere il suo obbiettivo minimo è qualcosa di insolito inPaese. Di più: un politico qualsiasi che rinuncia a una sua carica istituzionale è una rarità che fa rumore in questa marea di afflitti dalla propria autopreservazione. Normale quindi che quando il ministroha deciso di dimettersi (a Natale, come in un’ottima sceneggiatura) si sia assistito agli stessi osanna di chi incrocia un animale considerato estinto. Però al di là dell’aspetto emozionale (amplificato dallo spirito delle feste) l’abbandono di Lorenzonon è una buona notizia per la salute e per la credibilità digoverno, per il Movimento 5 Stelle e nemmeno per il Partito ...

mattiafeltri : Bisognerebbe capire (non è difficile) che per un liberale lo Stato finanzia partiti, giornali, musei, teatri, e tan… - matteosalvinimi : Onore a Mario Giordano. Altro che semafori rossi, difendere e tutelare prodotti e agricoltori italiani non è un dir… - PescaraCalcio : @punkfloydz @finallybarbos @acmilan Più che altro abbiamo bisogno di qualche punto in classifica. Confidiamo in Babbo Natale ???? -