Altre due morti sul Gran Sasso | il Cnsas impegnato nel recupero salme

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Teramo - Altri due escursionisti, hanno perso la vita sul massiccio del, si tratta di due giovani di cui ancora non sono state diffuse le identità, lo si apprende da un comunicato delche recita " I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme alle eliambulanze del 118 di stanza a L'Aquila e Pescara, stanno operando sul, al di sotto del rifugio Franchetti e in prossimità della base della Ferrata Ricci. Sono coinvolti nell'incidente due alpinisti purtroppo deceduti. Sul luogo sono stati sbarcati due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. " Le vittime, che facevano parte di una cordata di tre persone, sarebbero scivolate sulla neve, finendo a valle. Il terzo, illeso, ha chiamato il 112. Le operazioni didei due alpinisti sono ancora in corso da parte di numerose squadre del Soccorso ...

