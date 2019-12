Almanacco del 26-12-2019 ore 07 | 30

(Di giovedì 26 dicembre 2019)del giorno giovedì 26 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale ancora buon natale Anzi buon Santo Stefano Oggi infatti le chiese ricorda proprio Santo Stefano patrono di Biella e prato Stefano derivanti dal greco Stefano poi latinizzato in Stefano significa corona di gloria di Vittoria e fu attestato nella romantica nella Grecia classica sia fermo subito nelle prime comunità cristiane grazie al culto del primo martire Santo Stefano giovane diacono lapidato qualche mese dopo la resurrezione di Gesù 10 sono i Pontefici che portarono questo nome attualmente diffuso in tutto Italia introverso chiuso a poche micizia ma fidati che risalgono all’infanzia adolescenza e gentile eTeso verso il prossimo anche se rischia spesso di essere sottomesso dalle persone con cui rapporto a causa del suo carattere debole in amore ha una scarsa propensione per il matrimonio facciamo ...

