Allee Willis morta | addio all’autrice della storica sigla del telefilm “Friends”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Lutto per i fanpopolarissima serie tv cult. Èa 72 anni, a causa di un infarto improvviso, l’autrice e compositrice, nota per essere la co-autricedel“I’ll Be There for You”, cantata dai The Rembrandts. L’annuncio è stato dalla sua compagna, Prudence Fenton, con un post su Instagram. La canzone è stata scritta anche dai produttori televisivi David Crane e Marta Kauffman, e dai componenti dei The Rembrandts Michael Skloff, Phil Sōlem e Danny Wilde. Il brano è stato inizialmente proposto al gruppo They Might Be Giants e ai R.E.M., poi fu cantata dai The Rembrandts. La compositrice era sì nota per “I’ll Be There for You”, ma al suo attivo aveva due Grammy (gli Oscarmusica): uno per “The Color Purple” (“Il colore viola”), vincitore come Miglior album teatrale musicale nel 2016 e l’altro per aver ...

