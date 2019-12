Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiDavanti a poco più di 7mila spettatori, con mister Ventura costretto ad assisteresfida dtribuna, la Salernitana schianta il, fin quidel campionato e ancora oggi prima inseguitrice della capolista Benevento. Un successo di prestigio, quello dei, ora nuovamente in zona playoff. Bastano tre minuti ai padroni di casa per sbloccare il match: percussione sulla destra di Lombardi e perfetto cross per Djuric che, da distanza ravvicinata, appoggia di testa in rete e si sblocca all’Archi. Per l’attaccante bosniaco, la giornata di festa prosegue nella ripresa con una rasoiata imprendibile quando il cronometro fa segnare il minuto 61. A completare il trionfo, poi, sale in cattedra Kiyine che al 64′ e all’89 sigla una splendida doppietta. Finisce così tra gli applausi una partita ...

anteprima24 : ** All'Arechi è show granata: quattro reti alla rivelazione Pordenone ** - Macchiedink : Salernitana-Pordenone 4-0, show dei granata all'Arechi - -