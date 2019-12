All Together Now Semifinale | anticipazioni e ospiti 26 dicembre 2019

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di giovedì 26 dicembre 2019) ALLNOW. Torna giovedì 26in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax. Di seguito scopri. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING AllNow26Nella puntata di stasera assisteremo alladi questa seconda edizione del music show condotto da Michelle Hunziker. I concorrenti che si affronteranno per conquistare un posto nella Finale di giovedì prossimo sono Giuliana Danzé, Gino Scannapieco, gli Armonium e Eugenio Amato, che è stato ripescato dal presidente di giura J-Ax. Inoltre conosciamo già due finalisti, che quindi gareggeranno direttamente la prossima settimana ossia: Enrico Bernardo e Matteo Mastracco. AllNow streaming Sarà possibile vedere le puntate del programma musicale sia in televisione, su Canale 5, sia ...

