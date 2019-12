Aida Yespica | la foto con il figlio dopo la confessione in tv

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Scoppia la polemica su Instagram:augura buon Natale ai suoi followers con unain compagnia delAron, abbracciati e sorridenti, con lo sfondo di un bell’albero addobbato e maglioni rossi a tema. Ma i followers non apprezzano:la bufera scoppiata sui social e le dichiarazioni a Verissimo non hanno esitato a commentare ladella showgirl. Se in tanti hanno scritto parole di apprezzamento e auguri di Natale per mamma e, molti altri non hanno dimenticato che la modella aveva versato lacrime davanti a Silvia Toffanin durante il programma andato in onda su Canale 5. Sullasu Instagram un fan ha commentato scrivendo “Sei andata a Verissimo a spargere m***a su Matteo Ferrari… e invece”: parole pesanti per la, che ha prontamente risposto “Pure a Natale sputate cattiveria!!!”. Lo scatto infatti non risale al ...

lucasprezioso : Antonella Elia ogni volta che vede Taylor Mega, o ai tempi dell'isola Aida Yespica #gfvip - infoitcultura : Chi è Aida Yespica: età, carriera e vita privata della showgirl venezuelana - infoitcultura : Aida Yespica dolore per suo figlio: intervista Verissimo 21 dicembre 2019 -