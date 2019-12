“Addio Ilaria” Una vita per gli altri | morta mentre andava alla messa di Natale

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Una tragedia che ha scosso profondamente l’intero paese di Arce, in provincia di Frosinone. La vittima dell’ennesimo incidente stradale si chiama Ilaria Lai, aveva 26 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto davantichiesa di Sant’Eustachio poco prima delladi mezzanotte, davanti a diversi passanti: la Lancia Y stava svoltando per poter parcheggiare vicinochiesa, quando ha impattato con la Giulietta che, nell’altro senso di marcia, si stava dirigendo verso Fontana Liri. Il conducente della Giulietta, che assieme al padre della giovane è risultato negativo ai test su alcol e droga, non sarebbe indagato per omicidio stradale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Arce. Nella notte di, Ilaria Lai si stava dirigendo con il papà in chiesa per la. L’uomo, di 61 anni, è rimasto ferito con una prognosi di 30 giorni. A ...

