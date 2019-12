A tutto Griezmann | «Al Barcellona una nuova filosofia Messi…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019)tondo: «Non ho lasciato l’Atletico per la Champions, volevo imparare un nuovo stile di gioco. E su Messi…» Antoine, attuale attaccante del, ha parlato ai microfoni della Uefa. Ecco le parole del calciatore francese, ex Atletico Madrid: «Non ho lasciato l’Atletico per vincere la Champions League o altri titoli. Sono venuto alper imparare un nuovo stile di gioco, unae per cercare di crescere in un club che vede il calcio in modo diverso. Il mio obiettivo era imparare qualcos’altro. L’addio all’Atletico? È stato un cambiamento molto difficile, avevo un allenatore come Simeone che era costantemente dietro di me. Mi spronava a dare di più. Messi? Un giocatore che potremmo non vedere mai più o che apparirà tra 40 anni». Leggi su Calcionews24.com

