47enne insidia adolescente amica della figlia: assolto dal tribunale (Di giovedì 26 dicembre 2019) Il tribunale penale di Oviedo, Spagna nordoccidentale, ha assolto un 47enne indagato per aver insidiato sessualmente una coetanea di sua figlia. “Pu…nella ti porto a vivere con me”, “voglio fare un figlio con te”, “tuttivogliono uno schianto come te”, “ora vengo lì a riscaldarti”, “ti do letto e casa … dormi bella comoda”, sono alcuni … L'articolo 47enne insidia adolescente amica della figlia: assolto dal tribunale NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

