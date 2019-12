40 segnali che la vostra bff è anche la vostra anima gemella

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il termine “migliore amica” viene usato spesso come la parola “dieta”: tutti ne parlano, ma raramente si conosce qualcuno che l’ha trovata sul serio. E queste persone sono fortunate, perché hanno accanto qualcuno di cui ci si può fidare ciecamente e che conosce ogni loro più piccolo segreto: un’, insomma. Perché spesso si pensa che la soul mate sia il fidanzato, quello che si sposa e con cui si trascorrerà il resto della vita, ma in realtà l’è un’estensione di se stessi, la persona senza cui non si può più vivere, e certo, queste qualità possono appartenereal partner, ma il legame che si crea con un’amicizia di lunga data è semplicemente impareggiabile. Con la migliore amica si può litigare e mandarsi a quel paese, ma si sa che alla fine, una delle due tornerà sempre sui suoi passi e prenderà in mano ...

